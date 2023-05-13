Собянин: Почти 350 стартапов помогают московским учащимся в освоении новых знаний

Они помогают в обучении

Москва активно поддерживает передовые технологии и активно внедряет их в сферу образования. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что сегодня в городе работают 349 стартапов и 83 технологические компании. Их разработки используют учащиеся для освоения новых знаний.

Собянин перечислил наиболее интересные и успешные проекты. В частности, конструктор для создания роботов по специально разработанной методике "Робоход" внедрён в Московский продюсерский центр для занятий робототехникой с детьми и подростками.

Цифровой наставник "Аватар" с помощью специальных алгоритмов считывают на основе мимики человека и других критериев успешность пройденного урока и в случае затруднений упрощают подачу материала.

С помощью системы управления микроклиматом "ТИОН" можно поддерживать баланс кислорода и углекислого газа и комфортный температурный режим.

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