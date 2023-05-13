Власти сообщили о последствиях крушения вертолёта под Брянском

Пострадала женщина

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил подробности крушения вертолёта в городе Клинцы. У себя в Telegram-канале он написал, что в результате падения машины пострадала женщина.

Кроме того, повреждено пять домовладений. Ущерб оценит специальная комиссия. На месте ЧП работают оперативные службы.

Сегодня над городом Клинцы Брянской области загорелся и упал вертолёт, предположительно, Ми-8. По предварительным данным, вертолёт потерпел крушение из-за пожара двигателя. В соцсетях и местных пабликах писали, что падению предшествовал взрыв.

Также сегодня в Брянской области разбился истребитель Су-34. Известно, что самолёт упал рядом с украинской границей. Судьба лётчиков устанавливается.

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