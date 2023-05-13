10 домовладений повреждены в Белгородской области после обстрела ВСУ

Никто не пострадал

ВСУ обстреляли село Графовка в Белгородской области. Подробности в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Во время обстрела мирные жители не пострадали, но осколками повреждены десять частных домовладений: выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы. В селе пропали электричество и газ.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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