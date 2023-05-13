ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бастрыкин предложил провести в России национализацию

18:10
  • суббота
  • 13 мая 2023

С таким заявлением он выступил на Петербургском международном юридическом форуме

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики. С таким заявлением он выступил на Петербургском международном юридическом форуме.

Глава ВТБ предложил перезапустить процесс приватизации
Бастрыкин заявил об отказе Запада сотрудничать с СКР

"Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны. А дальше - следующая ступень - давайте пойдём по пути национализации основных отраслей нашей экономики", - сказал он.

РБК напоминает, что около месяц назад глава ВТБ Андрей Костин предлагал перезапустить, как он выразился, процесс приватизации в России. Это, по мнению банкира, разовьёт конкуренцию и укрепит рыночные механизмы.

Костин предложил приватизировать, в частности, доли в "Транснефти", РЖД, "Почте России", непрофильные компании "Ростеха", "Росатома" и коньячные заводы. В Кремле назвали эту идею интересной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.