Бастрыкин предложил провести в России национализацию

С таким заявлением он выступил на Петербургском международном юридическом форуме

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики. С таким заявлением он выступил на Петербургском международном юридическом форуме.

"Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны. А дальше - следующая ступень - давайте пойдём по пути национализации основных отраслей нашей экономики", - сказал он.

РБК напоминает, что около месяц назад глава ВТБ Андрей Костин предлагал перезапустить, как он выразился, процесс приватизации в России. Это, по мнению банкира, разовьёт конкуренцию и укрепит рыночные механизмы.

Костин предложил приватизировать, в частности, доли в "Транснефти", РЖД, "Почте России", непрофильные компании "Ростеха", "Росатома" и коньячные заводы. В Кремле назвали эту идею интересной.

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