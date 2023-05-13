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Дачникам разрешили рвать плоды с деревьев соседей

18:33
  • суббота
  • 13 мая 2023

Но не со всех

Дачникам разрешили срывать плоды с деревьев, которые растут за границами их участков. Речь идёт о посадках на территории общего пользования садовых товариществ.
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Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в интервью РИА Новости сказал, что деревья не считаются собственностью дачника, если они посажены на земле муниципалитета или общего пользования, поэтому по закону плоды с них могут срывать все желающие.

Чаплин напомнил, что по закону общей землёй могут пользоваться все члены СНТ. Если кто-то посадит на ней яблоню или другое дерево, то право собирать с него плоды распространяется на всех дачников.

При этом владелец садового участка может добиваться вырубки соседского дерева, если оно затеняет его участок.  Во всех регионах страны есть нормативы, в которых прописано, на каком расстоянии до границ соседского участка можно сажать деревья.

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