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Германия передаст Украине ещё 45 танков

19:28
  • суббота
  • 13 мая 2023

И несколько зенитных установок

Германия передаст Украине 30 танков Leopard, 15 зенитных танков Gepard, а также более 200 разведывательных беспилотников и четыре зенитных комплекса Iris-T. Берлин объявил о предоставлении Киеву самого большого с момента начала СВО пакета военной помощи.
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Стоимость передаваемого оружия - 2,7 миллиарда евро, сообщает Reuters. "Германия окажет любую помощь, какую только может, - столько, сколько потребуется", - приводит агентство слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

С начала спецоперации западные страны передали Украине оружия на десятки миллиардов долларов. Часть его уничтожена российскими войсками. Москва не раз заявляла, что эшелоны с военной техникой являются законными целями для Вооружённых сил России.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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