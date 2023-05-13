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В ДНР сообщили об активизации украинских войск

19:20
  • суббота
  • 13 мая 2023

Началось движение на линии соприкосновения

В ДНР заявили об активизации ВСУ по всей линии соприкосновения. Украинские войска ищут слабые места в российской обороне, утверждает советник врио главы республики Ян Гагин.
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"Стоит констатировать серьёзную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения. Активизировались в воздухе и в тылу, где службы обеспечения заработали очень активно", - сказал Гагин в интервью ТАСС.

Об активизации украинских войск также говорят рядовые бойцы и командиры подразделений на различных участках линии соприкосновения. В последние дни возросло и число обстрелов населённых пунктов ДНР и ЛНР.

12 и13 мая ВСУ нанесли ракетные удары по Луганску. Разрушены здания двух предприятий, пострадали социальные объекты и жилые дома. Ранения получили шестеро детей.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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