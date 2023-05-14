Украинский дрон атаковал консервный завод под Брянском

Повреждена крыша здания

Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в Стародубе Брянской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

О пострадавших работниках завода не сообщается. Известно, что в результате удара дрона повреждена крыша здания.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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