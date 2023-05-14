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Минобороны показало слаженную работу связистов в зоне СВО

11:00
  • воскресенье
  • 14 мая 2023

Они выполняют сложные задачи

Надёжное взаимодействие командования и подразделений группировки "Запад" поддерживают связисты. Они профессионально выполняют свои задачи зачастую под массированными обстрелами украинских радикалов.

Бойцы оперативно ведут восстановление и наладку поврежденных конструкций. Сейчас одно из основных средств связи - спутниковые носимые ранцевые станции, они просты в эксплуатации и легко настраиваются.

Используют связисты и беспилотники, новая разработка связистов получила название "Азарт", сообщает "ТВ Центр".

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