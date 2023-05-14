Бойцам штурмовых групп вручили награды на передовой

Они показали настоящее мужество

Прямо на передовой свои заслуженные награды получили бойцы штурмовых групп Южного военного округа. За проявленный героизм командиру отряда "Сармат" и его подчинённому вручены Ордена Мужества, сообщает "ТВ Центр".

Медалями "За отвагу", "За спасение погибавших", "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "За укрепление боевого содружества", а также знаком отличия Ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени - удостоены более 120 военнослужащих.

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