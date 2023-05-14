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Настоящие герои: в Минобороны рассказали о подвигах на передовой

11:18
  • воскресенье
  • 14 мая 2023

Армия воюет за мир в Донбассе

В Министерство обороны рассказали о новых подвигах защитников Донбасса. Рядовой Максим Кравченко обнаружил украинских боевиков численностью до взвода.
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Подобравшись к вражеским укреплениям, он открыл прицельный огонь и уничтожил пулемётный расчёт и четырёх радикалов. Благодаря действиям Кравченко его штурмовой отряд выбил националистов с подготовленных рубежей и без потерь продвинулся вглубь обороны неприятеля.

Лейтенант Никита Душкин со своим расчётом не допустил прорыва танковых подразделений ВСУ к нашим позициям. Под его командованием бойцы самоходной установки "Гвоздика" вступили в неравную схватку с врагом и уничтожили взвод бронетехники неонацистов.

По переданным Душкиным координатам артиллеристы ликвидировали резервы противника, сообщает "ТВ Центр".

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