Иркутская область переживает пик паводка

Подтоплены несколько населённых пунктов

В Иркутской области число подтопленных посёлков увеличилось с трёх до пяти. А ещё на регион обрушились пыльные бури, которые чередуются с мокрым снегом. Паводок в разгаре в Якутии и Красноярском крае.

Затвор на Вилюйском водохранилище открывают, как правило, только в июне. В этом году осуществить сброс воды пришлось раньше обычного. Осенние дождевые паводки и многоснежная зима дают о себе знать. Река Вилюй ежедневно поднимается почти на полметра и в скором времени может выйти на пойму, угрожая подтопить расположенные там населённые пункты, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас на реке Лена - активная фаза ледохода. Явление природы, безусловно, красивое - лёд раскалывается на части и пускается вниз по течению, но и опасное. В случае образования заторов стоящие поблизости дома и строения окажутся в воде. На берегу реки Олёкма, правого притока Лены, сотрудники МЧС и команда взрывников обходят наиболее сложные участки, проверяют гидротехнические сооружения, которые защищают населённые пункты от паводковых вод. В зоне риска оказался и поселок Троицкий. На случай объявления эвакуации там дежурят спасатели.

Жители Иркутской области стали свидетелями другого природного явления. Сразу три населённых пункта - Усолье-Сибирское, Саянск и Черемхово - накрыла пыльная буря. Как только непогода улеглась, некоторые районы и вовсе в середине мая накрыл мокрый снег.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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