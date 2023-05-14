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Пожар на заводе в Тольятти тушили несколько часов

10:47
  • воскресенье
  • 14 мая 2023

Горел цех по производству дверей

Многочасовую борьбу с огнём вели пожарные в Тольятти. На площади в 20 тысяч квадратных метров горел покрасочный цех завода по производству дверей, сообщает "ТВ Центр".

На момент возгорания в здании находились 15 человек, никто из них не пострадал. Позже обрушились пять тысяч квадратов кровли. К тушению привлекли более трёхсот человек, 70 единиц техники и два пожарных поезда.

На данный момент открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций. Превышений вредных веществ в воздухе в ближайшем микрорайоне не зафиксировано. В МЧС предварительной причиной пожара назвали нарушение технологического процесса.  Прокуратура начала проверку.

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