В Новой Москве построят ещё четыре пожарных депо

Об этом сообщил Сергей Собянин

В Троицком и Новомосковском округах столицы в этом году построят четыре пожарных депо. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Объекты откроют в Филимоновском, Новофёдоровском, Рязановском и Первомайском поселениях. Везде оборудуют пункты связи и площадки со скалодромом для тренировок, обустроят комнаты отдыха, учебные классы и медкабинеты. К депо проложат удобные подъездные дороги.

За последние 11 лет в Троицком и Новомосковском округах число пожарных выросло в четыре раза. Благодаря этому сократилось время выезда на чрезвычайные ситуации, сообщает "ТВ Центр".

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