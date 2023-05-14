Турция выбирает президента и парламент

На главный пост в стране претендуют три кандидата

Всё внимание сегодня приковано к Турции, где начались президентские и парламентские выборы. Их итог повлияет на глобальную политику и, в частности, на вектор развития российско-турецких отношений. На пост главы государства претендуют три кандидата. Основная борьба, как ожидается, развернётся между действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Ровно в восемь часов утра в Турции открылись избирательные участки. Сотни тысяч представителей электората устремились к урнам. В первые часы даже выстроились очереди из желающих отдать свой голос.

На пост главы государства претендуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, представляющий "Республиканский альянс", Кемаль Калычдароглу от оппозиционного "Народного альянса" и Синан Оган от правого блока АТА, сообщает "ТВ Центр".

До наступления часа тишины все они ещё раз обратились к электорату. Реджеп Тайип Эрдоган выступил на многотысячном митинге в Стамбуле. Консерватор Эрдоган известен своим желанием сделать Турцию независимой в ряде ключевых отраслей - таких, как оборонная промышленность, энергетика и экономика. Он поддерживает прочные отношения с нашей страной, что вызывает откровенное недовольство Запада.

Его главный конкурент Кемаль Калычдароглу является ярым критиком нынешней политики Эрдогана, и выступает за более тесные связи с Евросоюзом и США. Последние заявления лидера оппозиции о желании присоединиться к санкциям против России обрушили туристический рынок. Обычно в это время наблюдается наплыв наших соотечественников в республику.

Кандидат от правого блока Синан Оган критикует обоих своих оппонентов, заявляя, что они не смогли решить стоящие перед Турцией проблемы.

Свои голоса за рубежом уже отдали около двух миллионов избирателей. Явка составила 53% и стала рекордной. Запечатанные мешки с бюллетенями из-за границы доставили самолётами в Анкару. Их хранят в закрытой на пять замков комнате, ключи от которых есть у представителей четырёх парламентских фракций и члена комиссии.

Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита между Эрдоганом и Кылычдароглу. Скорее всего ни один из кандидатов сегодня не наберет необходимые 50% голосов. По мнению специалистов, вероятность второго тура велика. Он может пройти 28 мая.

Леонид Кипа, «ТВ Центр»

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