Об этом пишет американская пресса

Президент Зеленский планировал атаковать российские территории и взорвать нефтепровод "Дружба". Американское издание "Вашингтон пост" публикует новую порцию утечек секретных документов Пентагона. Из личной переписки украинского лидера следует, что вопреки публичным заверениям не использовать западное оружие для нападений, он не отказывался от идеи поражать цели в пределах наших границ.

Сегодня Зеленский продолжил европейское турне, из Италии он прибыл в Германию за новым траншем обещанной помощи. Гастролирующий по Европе Зеленский не удержался и похвастался уловом. Немцам очередная партия помощи киевскому режиму обойдётся в 2 миллиарда 700 миллионов евро. И бюргеров начали готовить к тому, что вслед за Британией Германия должна поделиться дальнобойными ракетами, сообщает "ТВ Центр".

При этом власти Германии отказывают другим государствам в праве помогать России. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что любые поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения для Москвы равносильны участию в конфликте. За что тут же подверглась жёсткой критике в соцсетях. Министру напомнили, что весь Запад поставляет оружие киевскому режиму, который является террористическим.

Ударом по нефтепроводу "Дружба" Зеленский хотел лишить нефти ту самую Венгрию, которая приняла миллион украинских беженцев. Видимо, в благодарность за это. А, может, из мести - Будапешт наотрез отказался поставлять оружие киевскому режиму. Да и, вообще, проводит слишком независимую от Брюсселя политику. А премьер-министр Виктор Орбан и вовсе посмел усомниться в необходимости Евросоюза.

Брюссель сейчас усиленно готовит 11-й пакет санкций. Страны G7 хотят полностью запретить поставки российского газа по трубопроводу "Дружба" в Польшу и Германию. Решение - скорее символическое. Ведь прокачка голубого топлива по этой ветке фактически была прекращена еще в прошлом году. Запрет продлится как минимум до окончания боевых действий на Украине. А завершать их, как предлагал тот же Дональд Трамп, в 24 часа, киевский режим явно не намерен.

По мнению военных экспертов, накачка Киева вооружениями не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Однако, один выигравший уже есть. Это американский ВПК, который обеспечен заказами на годы вперёд.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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