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В Свердловской области вдвое сократилось число лесных пожаров

13:23
  • воскресенье
  • 14 мая 2023

На горящие леса сбрасывают десятки тонн воды

В Свердловской области удалось взять под контроль ситуацию с природными пожарами. Площадь, охваченная огнём, сократилась вдвое. Но в нескольких городах зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе. 
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Тонны воды с воздуха сбрасывают на горящие леса. Таких вылетов вертолёты Ми-8 делают до полусотни в день. Оставшиеся очаги возгораний десантники-пожарные тушат вручную.

Уже сегодня лесных пожаров вдвое меньше, чем вчера. 20 очагов ликвидированы за сутки в Свердловской области, восемь - в Тюменской.  А те, что ещё разгораются, не угрожают ближайшим посёлкам, сообщает "ТВ Центр".

Улучшилась ситуация и в Приамурье. Сотрудники "Авиалесоохраны" продолжают активно бороться с огнём. В соседних регионах - катаклизмы не меньшего масштаба.  Жителей сразу три населённых пункта - Усолье-Сибирское, Саянск и Черемхово - накрыла пыльная буря. В некоторых районах в середине мая бурю сменил мокрый снег.

Елена Сахно, «ТВ Центр»

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