В Москве обновлён рекорд полумарафона

В забеге приняли участие более 24 тысяч человек

Один из главных забегов сезона - Московский полумарафон - сегодня утром стартовал в столице. В этом году в нём приняло рекордное количество участников.

Чтобы попробовать силы и испытать себя на выносливость, в Лужниках собрались более 24 тысяч человек, как профессионалы, так и любители спорта разных возрастов.

Маршрут традиционно проходит по самым живописным местам города - набережным Москвы-реки, мимо Храма Христа Спасителя и Кремля. Поддержать марафонцев собрались тысячи горожан.

Дистанцию в 21 километр и 100 метров победители преодолели чуть более чем за час. Удача снова улыбнулась Владимиру Никитину и Анне Викуловой. В этот раз они ещё установили и новые рекорды соревнований, сообщает "ТВ Центр".

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