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В Москве звучат призывы запретить электросамокаты

15:33
  • воскресенье
  • 14 мая 2023

Их владельцы всё чаще попадают в аварии

С началом сезона в столице стало больше ДТП с участием пользователей электросамокатов. Двигаясь на большой скорости по тротуарам и пешеходным переходам они либо сбивают прохожих, либо сами попадают под колёса машин.

С января 2023 года пострадали 63 человека. И всё громче звучат голоса тех, кто призывает вообще запретить электросамокаты в городе. Идею поддержал даже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Наталья Тарасова выслушала "за" и "против" (смотрите видео).

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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