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Сплав истории и современности: чем живёт Даниловский район Москвы

16:01
  • воскресенье
  • 14 мая 2023

Здесь промзоны уступают место паркам

Здесь находится старейшая торговая площадь Москвы. Количество древних монастырей равняется числу стадионов. И уже полтора века по улицам разносится аромат цветочного одеколона с легендарной фабрики.

Всё это - о районе Даниловский. Расположенный недалеко от центра, он являет собой затейливый сплав истории и современности. И постоянно меняется.

Екатерина Гоголева - о том, как промзоны уступают место паркам, творчество побеждает серость, а у водителей и пешеходов появляются новые маршруты (смотрите видео).

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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Даниловский район Москвы
Даниловский район Москвы
Даниловский район Москвы
Даниловский район Москвы
Даниловский район Москвы
Даниловский район Москвы
Даниловский район Москвы
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