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"Московская фотолетопись" собрала более 4 тысяч кадров от горожан

15:12
  • воскресенье
  • 14 мая 2023

Об этом рассказал Сергей Собянин

Проект "Московская фотолетопись" собрал более четырёх с половиной тысяч кадров от горожан. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Мэр напомнил, что проект в 2021 году запустили Главархив Москвы и центры "Мои Документы". Благодаря ему москвичи могут передать на вечное хранение фото- и киноплёнки, снятые с 1950-х до 2000-х годов. После оцифровки с историческими кадрами можно познакомиться в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории".

Собянин рассказал, что москвичи часто приносят фотоплёнки с кадрами, снятыми на фоне памятников и исторических достопримечательностей. Также много запечатлённых на плёнке воспоминаний о прогулках по бульварам и паркам Москвы.

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