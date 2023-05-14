В зоне СВО героически погибли полковники Макаров и Бровко

Об этом сообщили в Минобороны

Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров погиб при обороне под Красным. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вместе с Макаровым при отражении атак ВСУ в ДНР героически погиб замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

Российские военные отразили две атаки противника. В бою уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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