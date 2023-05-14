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Армия России отбила атаки ВСУ у Артёмовска

14:34
  • воскресенье
  • 14 мая 2023

Противник понёс потери

В районе Артёмовска отражены атаки ВСУ, прорывов обороны российских войск не допущено. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В Артёмовске осталось выбить ВСУ из последнего укрепрайона
В Артёмовске сорван план прорыва в город свежих сил ВСУ

В военном ведомстве сказали, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ продолжают вести бои за овладение западными кварталами Артёмовска. За прошедшие сутки противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Также по всей линии соприкосновения в ДНР не допущено прорывов обороны, все атаки ВСУ на донецком направлении отражены, добавили в Минобороны.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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