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Волонтёры: деталями прохождения контрактной службы чаще всего интересуется молодёжь

14:00
  • воскресенье
  • 14 мая 2023

Часто вопросы задают женщины

Москвичи и гости столицы интересуются деталями прохождения службы по контракту. Об этом говорят волонтёры, которые помогают гражданам сделать свой выбор на уличных пунктах информирования.

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Добровольный помощник Игорь рассказал, что за время своей работы у метро "Нагатинская" не наблюдал негатива по отношению к контрактной службе.

В свою очередь Дмитрий, который дежурит вблизи "Автозаводской", отметил, что с вопросами о контрактной службе обращаются даже женщины. По его словам, в основном к стойке информирования подходят молодые люди от 30 до 35 лет.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". 

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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