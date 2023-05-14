Волонтёры: деталями прохождения контрактной службы чаще всего интересуется молодёжь

Часто вопросы задают женщины

Москвичи и гости столицы интересуются деталями прохождения службы по контракту. Об этом говорят волонтёры, которые помогают гражданам сделать свой выбор на уличных пунктах информирования.

Добровольный помощник Игорь рассказал, что за время своей работы у метро "Нагатинская" не наблюдал негатива по отношению к контрактной службе.

В свою очередь Дмитрий, который дежурит вблизи "Автозаводской", отметил, что с вопросами о контрактной службе обращаются даже женщины. По его словам, в основном к стойке информирования подходят молодые люди от 30 до 35 лет.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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