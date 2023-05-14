ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о дикторах московского метро

17:40
  • воскресенье
  • 14 мая 2023

Их голоса слышат москвичи и гости столицы

Вот уже 15 лет названия станций в Московском метрополитене объявляют дикторы Алексей Россошанский и Юлия Романова-Кутьина. Об этом жителям столицы сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сегодня их голоса москвичи и гости столицы слышат и на МЦК, МЦД, а также в автобусах, трамваях, на автовокзалах и автостанциях.

Собянин написал, что подробнее о людях, которые стали голосами московского транспорта, можно почитать на портале mos.ru

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дикторы Алексей Россошанский и Юлия Романова-Кутьина
Дикторы Алексей Россошанский и Юлия Романова-Кутьина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.