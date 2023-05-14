Собянин рассказал о дикторах московского метро

Их голоса слышат москвичи и гости столицы

Вот уже 15 лет названия станций в Московском метрополитене объявляют дикторы Алексей Россошанский и Юлия Романова-Кутьина. Об этом жителям столицы сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сегодня их голоса москвичи и гости столицы слышат и на МЦК, МЦД, а также в автобусах, трамваях, на автовокзалах и автостанциях.

Собянин написал, что подробнее о людях, которые стали голосами московского транспорта, можно почитать на портале mos.ru.

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