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Кремль обвинил киевский режим в организации убийств россиян

16:33
  • воскресенье
  • 14 мая 2023

Украину назвали де-факто государством - спонсором терроризма

Киев спонсирует и организовывает убийства россиян. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Он сказал, что Москва уверена в причастности Украины к нападениям на граждан России.

"Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором и вдохновителем, и исполнителем", - выразил уверенность Песков. Он также назвал де-факто Украину государством - спонсором терроризма.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о готовности Киева "убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".

После начала спецоперации в России были убиты политолог Дарья Дугина и военный корреспондент Владлен Татарский. Недавно было совершено покушение на писателя и политика Захара Прилепина, он находится в больнице. Во всех трёх случаях следствие заявляло о причастности украинских спецслужб к этим преступлениям.

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