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Нетаньяху отчитался об уничтожении верхушки "Исламского джихада"

18:24
  • воскресенье
  • 14 мая 2023

Военная операция продолжалась 5 дней

Вся верхушка "Исламского джихада" уничтожена в Газе. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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На еженедельном заседании правительства он сообщил, что операция "Щит и стрела" успешно завершена, передаёт ТАСС. Она продолжалась в течение пяти дней.

Во время проведения операции армия и разведка действовали внезапно и проявили инициативу. Такое задание им было дано руководством страны.

"Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов "Исламского джихада", склады ракет, противотанковые расчёты и многое другое", - сказал Нетаньяху.

Премьер поблагодарил военных за профессионализм, а жителей страны за выдержку.

"Исламский джихад" - основанная в конце 1970-х годов палестинская военизированная исламистская организация, ставящая своей целью создание независимого Палестинского исламского государства и уничтожение Израиля путём ведения джихада.

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