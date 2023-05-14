Шольц после встречи с Зеленским сделал антироссийское заявление

Канцлер фактически выступил против мира на Украине

Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине на условиях России. Такое заявление канцлер Германии сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

Так Шольц отреагировал на призыв президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы к США прекратить подогревать конфликт на Украине и перейти к поиску его мирного решения.

"Мы должны заявить странам Южной Америки, Африки, Азии, что нет двойных стандартов, что проблемы, которые существуют там, волнуют нас в равной степени. Нападения сильной страны на соседа являются для нас проблемой и в том случае, если это происходит далеко", - сказал канцлер.

Ранее Шольц неоднократно призывал партнёров Украины наращивать поставки вооружений Киеву. На этой неделе стало известно, что Германия передаст Украине несколько десятков танков и другую технику.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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