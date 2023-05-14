Бастрыкин назвал сумму долга Блиновской государству

Она очень существенна

Блогер Елена Блиновская погасила мизерную часть своего долга по налогам. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В интервью ТАСС он сказал, что Блиновская погасила всего 10 миллионов рублей задолженности из почти 919 миллионов.

Елену Блиновскую задержали в конце апреля, она направлялась в сторону Белоруссии. Следственные органы инкриминируют ей уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Суд отправил Блиновскую под домашний арест и арестовал её счета на сотни миллионов рублей в нескольких финансовых организациях. Адвокат блогера утверждала, что её подзащитная уже перечислила в бюджет значительную сумму, но эта сумма не называлась.

Ранее блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и её мужа подозревали в неуплате налогов на сумму более чем в 300 миллионов рублей.

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