Обнародованы первые итоги президентских выборов в Турции

Второго тура, скорее всего, не будет

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выборах президента Турции набирает 53% голосов. За его основного конкурента – Кемаля Кылычдароглу - отдали голоса 41% граждан страны, пришедших на участки для голосования.

Эти данные получены по результатам подсчёта бюллетеней с 35% урн, передают местные интернет-СМИ и телеканалы.

Президентские и парламентские выборы в Турции проходили 14 мая. Избирательные участки закрылись в 17 часов (время совпадает с московским).

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