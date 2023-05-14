ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обнародованы первые итоги президентских выборов в Турции

19:51
  • воскресенье
  • 14 мая 2023

Второго тура, скорее всего, не будет

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выборах президента Турции набирает 53% голосов. За его основного конкурента – Кемаля Кылычдароглу - отдали голоса 41% граждан страны, пришедших на участки для голосования.

Эти данные получены по результатам подсчёта бюллетеней с 35% урн, передают местные интернет-СМИ и телеканалы. 

Президентские и парламентские выборы в Турции проходили 14 мая. Избирательные участки закрылись в 17 часов (время совпадает с московским).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Всеобщие выборы в Турции
Всеобщие выборы в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.