Минобороны показало работу российских десантников

Бойцы отразили мощную атаку украинских неонацистов

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделения воздушно-десантной пехоты, которое отразило мощную атаку неонацистов.

Заметив подготовку врага к наступлению, наши десантники нанесли упреждающий удар. Бойцы открыли прицельный огонь из гранатомётов, а затем под прикрытием бронетехники завершили разгром националистов, не позволив им даже приблизиться к российским позициям.

Во время боестолкновения наши десантники активно применяли беспилотники, с помощью которых выявляли объекты украинских радикалов и корректировали огонь.

Точечные удары по объектам националистов наносят и наши расчёты реактивных систем залпового огня "Град". Артиллеристы работают днём и ночью.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"