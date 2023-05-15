Минобороны представило новых героев спецоперации

Они проявили мужество

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества и профессионализма российских военных, которые защищают Донбасс.

Мотострелковый взвод под командованием лейтенанта Рамазана Агамирзоева скрытно подошёл к противнику с фланга и внезапно атаковал. Действия Рамазана и его подчинённых позволили прорвать вражескую оборону и освободить стратегически важную высоту. В ходе боя также были ликвидированы более 20 радикалов.

Прапорщик медицинской службы Фуад Джабраилов из-под огня неонацистов вынес четырёх раненых товарищей и повёз их в госпиталь. Во время движения автомобиля украинские боевики продолжали наносить удары. Но, умело маневрируя, Фуад вывел машину из опасной зоны и доставил пострадавших к медикам.

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