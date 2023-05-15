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В Турции обработали 100% избирательных бюллетеней

08:38
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Лидирует Эрдоган

На президентских выборах в Турции после подсчёта 100% бюллетеней лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным Центризбиркома страны, он набрал более 49 процентов голосов. Основной конкурент Эрдогана лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой почти 45 процентов избирателей. Для победы в первом туре кандидату необходимо было преодолеть порог в 50 процентов, отмечает "ТВ Центр".

Выборы прошли при высокой явке, на многих участках для голосования выстраивались большие очереди. Долгое время Реджеп Тайип Эрдоган с большим отрывом лидировал, его сторонники даже начали устраивать стихийные празднования на улицах крупных городов. Но по мере обработки бюллетеней отставание лидера оппозиции серьёзно сократилось.

Если результаты не изменятся, в Турции состоится второй тур выборов - он назначен на 28 мая.

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