Эрдоган ушел в отрыв после подсчета голосов на участках за рубежом

По данным СМИ, действующий президент Турции набирает 55%

Ситуация на президентских выборах в Турции изменилась в пользу действующего главы государства. После обработки бюллетеней с 67,33% избирательных урн голосования за рубежом Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,36% голосов, сообщил телеканал TRT Haber.

У главного соперника Эрдогана – лидера объединенной турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу – по итогам обработки зарубежных протоколов 41,26% голосов.

Минувшим вечером местные СМИ сообщали со ссылкой на ЦИК Турции, что, после подсчета 99,2% голосов ныне Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах с результатом 49,36%. У Кылычдароглу было 44,92%. Такие результаты означали, что президентская гонка перейдет во второй тур: чтoбы oдержать пoбеду в первoм туре, кандидат дoлжен набрать 50% плюс oдин голос.

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