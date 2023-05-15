Боевики ВСУ подожгли дом с жильцами в Артемовске

Людей вывели бойцы ЧВК "Вагнер"

Боевики ВСУ при отступлении в Артемовске подожгли многоэтажный дом с жильцами. Как рассказал один из жителей города, людей спасли бойцы ЧВК "Вагнер".

"Нас подпалили. Все подъезды с первого по пятый этаж — все горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли, не выпускали нас", — приводит рассказ эвакуированного из зоны боев Олега Корнеева РИА Новости.

По словам жителя Артемовска, украинские военные заминировали вход в подвал. По тем, кто все же пытался подняться наверх, открывали огонь. Вагнеровцы вывели людей из горящего здания, подорвав противоположную входу стену подвала.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"