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В Луганске прогремело два взрыва

08:58
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Ракета упала в районе с плотной жилой застройкой

В Луганске с утра гремят взрывы. Очевидцы сообщают о двух ударах – первый глухой, а второй раскатистый.

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"Два прилета в район автовокзала в Луганске! Скорее всего ракеты. Бьют по тому же сценарию", - написал бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в Telegram.

На опубликованной фотографии виден столб дыма. По данным Мирошника, целью удара было бывшее авиационное училище штурманов. Отмечается, что училище было ликвидировано еще в конце 90-х годов. В этом районе – плотная жилая застройка. Данных о пострадавших пока нет.

ВСУ обстреляли Луганск 12 мая. Украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты – как выяснилось впоследствии, это были Storm Shadow, переданные Киеву Лондоном. В результате обстрела пострадали шестеро детей. День спустя ВСУ нанесли удар по поселку Юбилейный в Луганске, были ранены двое мирных жителей.

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