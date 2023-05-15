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Зеленский отправился на встречу с "другом Риши"

09:43
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Украинский лидер признался, что возлагает на британского премьера Сунака особые надежды

Владимир Зеленский возлагает особые надежды на встречу с британским премьер-министром Риши Сунаком. Переговоры намечены на понедельник, 15 мая. Украинский лидер утверждает, что Великобритания – лидер, когда речь идет о "расширении возможностей" Киева на земле и в небе.

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"Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши", - написал Зеленский в Telegram.

Днем ранее украинский лидер был в Париже, где встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После переговоров Зеленский сообщил в соцсети, что Украина и Франция вместе "защищают свободу и безопасность Европы". Ранее президент Украины посетил Берлин и Рим, а Ватикане удостоился аудиенции Папы Римского Франциска.

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