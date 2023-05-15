В Турции подводят итоги выборов президента

Скорее всего, будет второй тур

В Турции завершается подсчет голосов на выборах президента страны. По итогам обработки более 99-ти процентов бюллетеней действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган с небольшим преимуществом опережает лидера оппозиционной коалиции Кемаля Кылычдароглу. Тем не менее, пока ни одному из кандидатов не удалось заручиться убедительной поддержкой избирателей. А это значит, что, скорее всего, всё решится во втором туре.

Интрига сохраняется до последнего. Фавориты определились сразу, но предвыборная гонка между действующим президентом и лидером объединённой оппозиции, вероятно, продолжится и после первого тура. Реджеп Тайип Эрдоган опережает Кемаля Кылычдароглу на пять процентов, но до заветных 50 не хватает всего чуть-чуть. А значит, исход этой битвы, скорее всего, будет решаться 28 мая. Впрочем, на улицах турецких городов и сторонники, и противники действующей власти всю ночь отмечали победу своих кандидатов.

С речью победителя с балкона штаб-квартиры правящей партии в Анкаре обратился к сторонникам и президент Эрдоган: "Если наша нация сделала свой выбор в пользу второго тура выборов, то это можно только приветствовать. Мы не сомневаемся в его итогах. Потому что мы уже опередили нашего ближайшего конкурента на 2 миллиона 600 тысяч голосов. Большинство в парламенте принадлежит "Народному альянсу". И мы твёрдо верим, что продолжим служить нашей нации в течение следующих пяти лет".

В отличие от самого главы государства, альянс его правящей партии уверенно побеждает на выборах парламентских. Они прошли одновременно с президентскими. Явка побила многолетний рекорд и составила 87 процентов.

А что до борьбы за главный пост, то за Эрдогана проголосовали центральные регионы страны и турецкая диаспора в мире. Его оппонента поддержали богатое средиземноморское побережье и провинции, населённые курдами. Главная борьба развернулась за Анкару и Стамбул. И проигрывать в ней во втором туре оппозиция не намерена.

Окончательные итоги ещё не подведены – по данным Центризбиркома, не вскрыты 27 урн для голосования в Турции и более полутора тысяч за рубежом. Но в центре внимания уже те политики, которые могут оказать решающее влияние на исход второго тура. Прежде всего, это Синан Оган – кандидат, набравший пять процентов голосов. Этнический азербайджанец, специалист по Кавказу, принимавший участие в работе российского клуба "Валдай". За кого он призовёт голосовать электорат, пока что главная загадка.

"Мы достойно провели эти выборы и продолжим оказывать влияние на их исход. Мы видим, что впереди второй тур. У нас запланировано много встреч и консультаций. И в ближайшие дни мы сообщим решение по нашей позиции. Пока я не могу сказать большего", - отметил Синан Оган.

Ещё одна "тёмная лошадка" – Мухаррем Индже. Лидер партии "Родина" снял свою кандидатуру за три дня до выборов. Но, по предварительным опросам, мог получить до трёх процентов. Когда борьба идёт за каждый голос, они могут оказаться решающими.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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