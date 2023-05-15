Российские силы освободили несколько многоэтажек в Артемовске

Украинские неонацисты оборудовали там огневые точки

Российские штурмовые группы заняли ключевые позиции на западе Артёмовска. Об этом в понедельник сообщили власти ДНР. Освобождены несколько многоэтажных зданий, где неонацисты оборудовали огневые точки. Также наши войска развивают наступление на севере Авдеевки. Расчёты артиллерии не позволяют противнику перебрасывать резервы.

В Артемовске штурмовые отряды за сутки продвинулись ещё на 130 метров и взяли 9 превращённых в крепости многоэтажек в укрепрайоне "Гнездо". Всего под нашим контролем теперь 28 домов в этих кварталах. В одном из подвалов бойцы обнаружили около десятка местных жителей, в том числе детей.

Артиллерия не дает противнику опомниться ни днем, ни ночью. На стартовую позицию выезжает оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Высокоточные снаряды способны поражать любые цели - от бронетехники до мощных укреплений на дальности до 500 километров. Крылатые ракеты недостижимы для средств ПВО противника.

При поддержке артиллерии позиции националистов атакуют наши десантники. На одном из направлений десантники, получив данные разведки о готовящемся наступлении противника, обстреляли укрепления из гранатометов и заняли их. Уничтожены несколько боевиков, один взят в плен.

По позициям националистов работает РСЗО "Смерч". 300-миллиметровые снаряды с высокой точностью поражают на расстоянии до 20 километров. На Купянском направлении уничтожены пункты временной дислокации ВСУ и позиция самоходной артиллерийской установки. В небе по всем направлениям круглосуточной работает наша авиация.

Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, за последние сутки, несмотря на попытки националистов контратаковать, достигнуты успехи на Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши подразделения продвинулись в сторону Первомайского и Красногоровки.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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