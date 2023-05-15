Журналисты отметили странное поведение Зеленского в Париже

Президент Украины выглядел рассеянным

Франция намерена в ближайшее время поставить киевскому режиму очередную партию военной техники. Об этом стало известно после визита Владимира Зеленского в Париж. Украинский президент продолжает свое турне по европейским столицам, главная цель которого выбить у западных покровителей как можно больше оружия. Кроме того, по мнению зарубежных экспертов, Зеленский опасается потерять доверие союзников, которое пошатнулось после недавней утечки секретных документов из Пентагона.

Евротур украинского президента продолжается, он направляется в Лондон. И уже принимает подарки - Великобритания предоставит Украине сотни ударных беспилотников дальнего радиуса действия. Впрочем, эта поездка, видимо, и планировалась так, чтобы вытянуть из европейских закормов ещё оружия. Зеленский, не снимая потрепанный свитер, посетил Италию, Германию и Францию. У входа в Елисейский дворец - тёплые объятия.

"Поездка в Париж после Ватикана и Германии - это привилегия для президента Франции. Теперь он знает, что обсуждали на предыдущих переговорах. Кроме этого, речь, несомненно, шла не только о вступлении Украины в Евросоюз, но и о готовящемся контрнаступлении. Зеленский не уедет с пустыми руками", - отметил политический эксперт Юджин Берг.

Сразу после ужина президентов Франции и Украины было опубликовано сухое совместное заявление, в котором говорится, что Париж действительно готовит новые поставки. Учитывать будут самые насущные потребности Киева – все, как мечтал Зеленский.

"В ближайшие недели Франция обучит несколько батальонов и вооружит их десятками бронемашин и легких танков, в том числе AMX-10RC. Кроме того, Франция сосредоточила свои усилия на поддержке возможностей ПВО Украины", - говорится в совместном заявлении Франции и Украины.

Кроме этого, Париж пообещал участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Теперь становится понятно, почему в этот раз встреча проходит без журналистов и видеокамер. Французы, которые уже несколько месяцев устраивают демонстрации из-за повышения пенсионного возраста и высокой инфляции, точно не поймут такой активной финансовой помощи совершенно чужой стране. И Владимир Зеленский это прекрасно осознаёт. На протяжении всего турне журналисты подмечали его довольно странное поведение. Задумчивость и даже рассеянность. Он чуть не потерял телефон, забыв его в машине перед встречей с немецким канцлером. А на церемонии вручения ордена Карла Великого за якобы вклад в объединение Европы этот самый орден упал на пол, заставив Зеленского неуклюже пошутить о происках русских.

Во Франции сразу вспомнили секретные документы Пентагона, в которых речь шла о взаимоотношениях в офисе украинского президента: "Если изучить документы, то мы увидим совершенно безумного Зеленского, кричащего на своих соратников, которые пытаются умерить его пыл по поводу нападения на Россию и даже Венгрию. Эти утечки предназначены для того, чтобы предупредить мир!"

Вполне вероятно, пишет "Вашингтон пост", что у западных стран существуют разногласия по поводу того, как быстро Киев должен быть помещен под трансатлантический щит безопасности.

"Разногласия между членами НАТО подчеркивает риски, которые могут повлечь за собой такие шаги в сложный момент противостояния Запада с Россией. Это также подчеркивает возможность долгосрочных вызовов внутри НАТО, несмотря на сплоченность", - отмечает издание.

В том числе и в оказании военной помощи. После того, как Германия заявила об очередном пакете на почти 3 миллиарда евро, депутаты поспешили оправдаться - мол, это все с одобрения радеющих за Украину немцев.

Рядовых европейцев об этом, правда, не спросили. В Германии вновь проходят митинги за мир. А поляки, уставшие от огромного количества украинских беженцев, требуют отправить всех приезжих обратно домой.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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