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Природные пожары и паводки: как регионы борются со стихией

11:58
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Град размером с лесной орех засыпал улицы Тольятти

Свыше 70 природных пожаров удалось ликвидировать в России за прошедшие сутки, сообщили в Авиалесоохране. Спасатели отстояли от огня два населённых пункта в Курганской области. Людей эвакуировали в безопасные районы. В Башкирию и Самарскую область переменчивая погода принесла похолодание и ливни с градом. А в Иркутской области растёт число подтоплений из-за паводка.

Зрелище почти как в кино. Самолёт Бе-200 исчезает в дыму, сбрасывая воду на очаг ландшафтного пожара. На земле тоже помогают, как могут. Жители посёлка Зырянка держат оборону: опахивают землю, запасаются водой. Была даже объявлена эвакуация, но обошлось. Сообща огонь потушили.

Из-за сухой и жаркой погоды пожароопасная обстановка сразу в нескольких регионах. Ливень, которого так не хватает в Сибири и на Урале, накрыл Приволжье. Улицы Тольятти засыпало градом.

Град размером с лесной орех засыпал улицы Автозаводского района. Горожане не знали, за что хвататься - укрывать автомобили, спасаться самим или скорее фиксировать аномалию на память. Пока не растаяла.

Майский ливень с градом навестил и Башкирию. Атмосферный фронт принёс похолодание и подтопления на дорогах. Кого не удивить большим количеством воды, так это жителей Иркутской области. Весенний паводок там каждый день захватывает новые территории.

В Катангском районе подтоплены больше сотни жилых домов в пяти сёлах - Токме, Преображенке, Подволошине, Ереме и Непе. Населенные пункты расположены у реки Нижняя Тунгуска. И хотя саму реку очистили ото льда вплоть до административной границы с Якутией, уровень воды продолжает подниматься из-за таяния снега в её притоках. Людям доставляют провизию, на случай эвакуации просят держать наготове документы и личные вещи.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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