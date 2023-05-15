Собянин рассказал о развитии трех районов Москвы

Транспортная ситуация улучшается

О развитии трёх московский районов - Алтуфьевский, Бибирево и Лианозово, в которых проживает 300 тысяч человек, рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

За последнее десятилетие значительно улучшилась транспортная ситуация на северо-востоке столицы. Во многом благодаря появлению наземного метро и продлению Люблинско-Дмитровской линии. А благодаря реализации ряда крупных проектов удалось увеличить пропускную способность магистралей и снизить трафик.

Большое внимание уделяется и созданию качественного общественного пространства. Так, новыми точками притяжения горожан стали Парк света и обновлённая "Этнографическая деревня Бибирево". Развивается и социальная инфраструктура. Строят образовательные учреждения и спортивные объекты, реконструируют поликлиники.

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