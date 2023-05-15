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Жители Крыма активно подают заявки на военную службу по контракту

11:58
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Армии сейчас нужны разные специалисты

В российских регионах растёт число добровольцев, желающих устроиться на военную службу по контракту. Защитникам родины гарантированы крупные выплаты и льготы. Каждый кандидат проходит строгий отбор. Активно подают заявки жители Крыма и Севастополя.

Психологическое тестирование длится 2,5 часа. Это последний и самый важный этап перед подписанием контракта. От результатов зависит допуск к оружию и будущее место службы.

"В само обследование входит несколько этапов: изучение познавательной сферы, память, внимание, мышление, интеллект, социальные вопросы, мотивация к военной службе", - рассказала Наталья Однокол, психолог пункта отбора на военную службу по контракту 2-го разряда города Севастополь.

С мотивацией у этих кандидатов полный порядок. В Севастополе любовь к Родине прививается с рождения – на примерах подвигов защитников города-героя. Олег Мельников обучал пилотов сверхлегкой авиации. Но сейчас, говорит, не до спортивных состязаний: "Надо идти служить, помогать стране и видеть в этом перспективу. Потому что тут уже в стороне мало кто останется, я так думаю".

Даниил работал в престижных ресторанах. Готовил блюда итальянской кухни. Теперь просится на флот. "Решил пацанов поддерживать. Кормить ребят боевых. Чтобы у них запал был такой боевой. Чтобы сытые всегда солдаты были, вкусно питались", - сказал он.

Контракт пописывается на год, два или три. От подачи документов до отправки в воинскую часть - два дня. Сражу же оформляются выплаты.

"Город Севастополь предоставляет постановление правительства 200 тысяч всем, кто подписал контракт. От Министерства обороны также выделяется единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. А также после того, как данные ребята поучаствуют в специальной военной операции, они приобретают статус ветерана боевых действий", - сообщила Татьяна Харланова, врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту 2-го разряда города Севастополь.

Подать заявление можно через портал Госуслуги. Здесь же можно ознакомиться с условиями службы. Зарплата в зоне СВО более 200 тысяч рублей. Есть и дополнительные выплаты. Кроме того, военнослужащим предоставляется порядка 15 льгот и гарантий – ипотека, страхование жизни, медицинское обслуживание, поддержка семей. Подробные ответы на все вопросы есть на портале Объясняем.рф.

А это мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в Крыму (см. видео). Такие палатки разворачивают в различных районах полуострова для агитации. Здесь можно получить первичную консультацию и познакомиться с современными видами стрелкового вооружения. Можно и заявку подать. Сюда приходят те, у кого за плечами служба в армии или боевой опыт и те, кто только собираются встать на защиту Родины.

"Служил срочку в Севастополе и подумываю пойти, потому что как бы нужно защищать страну, помогать нашим людям, которые там находятся"; "Хотел попасть на военную операцию, потому что там все наши ребята, которым по 19-20 лет. Стране нужно это", - говорят пришедшие.

Заключить контракт можно в возрасте от 18 до 60 лет. Берут и женщин. Несмотря на то, что место службы можно выбрать самостоятельно, многие просятся на передовую.

"У них, знаете, присутствует желание непосредственно на участие в специальной военной операции. То есть не отсиживаться где-то в тылу, а непосредственно попасть на участие", - отметил Эдуард Шушаков, старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту города Симферополь.

По возможности должность подбирают аналогично гражданской профессии. Армии сейчас нужны разные специалисты – особенно востребованы водители грузового транспорта, операторы дронов, механики, медики. Каждый получит возможность защищать свою страну.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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