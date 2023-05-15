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Появились новые данные по ситуации в Артемовске

10:24
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Процесс освобождения города близок к логическому завершению

Процесс освобождения Артемовска близок к логическому завершению. Подразделения группы "Вагнер" движутся вперед, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"В самом Артемовске точно абсолютно есть улучшения - и вчера, и позавчера мы видели, что "вагнера" там также продвигаются вперед", - сообщил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Пушилин подчеркнул важность освобождения города от ВСУ. Он отметил, что, несмотря на все сложности, штурмовым подразделениям удалось занять высотные здания на западе Артемовска, которые украинские войска считали ключевыми. Сейчас там идет зачистка.

Рассказал врио главы ДНР и об успехах российских подразделений на Авдеевском и Марьинском направлениях. По словам Пушилина, позиции ВС России здесь улучшились. На Марьинском направлении ВСУ в последние дни предпринимали активные попытки выбить российских военных, однако усилия украинской армии были напрасны.

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