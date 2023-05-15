Российские авиакомпании обратились к Грузии с просьбой

Какие именно, не уточняется

Российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну.

Об этом в понедельник, 15 мая, заявили в Агентстве гражданской авиации. Какие именно авиакомпании обратились к Тбилиси, не уточняется, но известно, что речь идет только о тех, которые не попали под санкции.

"На сегодняшний день Агентство гражданской авиации Грузии получило заявки от нескольких авиакомпаний на регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией", - говорится в заявлении.

Решение будет приниматься конкретно по каждой заявке после детального изучения.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии и восстановлении прямого авиасообщения двух стран. В Кремле объяснили, что Москва пошла на такой шаг из гуманитарных соображений - в течение длительного времени граждане, бизнес и общественники Грузии просили возобновить авиасообщение между странами и отменить визовый режим

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы провокацией и абсолютно неприемлемым. Официальный представитель Европейского союза Петер Стано тут же выступил с призывом к Грузии - не пускать в страну российские самолеты и присоединиться к санкциям против России.

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