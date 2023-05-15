Запад переживает из-за "жестких" потерь ВСУ в артиллерии

Уничтожено более 20% орудий

Украинская артиллерия, в том числе и переданная Киеву западными странами, активно уничтожается российскими военными. Особо чувствительны потери буксируемых орудий, ситуация с самоходными установками немного лучше.

"Потери Украины очень жесткие. Из примерно 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые "официально" прибыли на Украину, более трети уже повреждены или уничтожены", — пишет Крейг Хупер в статье для Forbes.

Самоходная артиллерия также успешно уничтожается российскими войсками. Как отмечается в публикации, особенно страдают маломаневренные британские AHS Krab и американские M109 – потери составляют от 18 до 21%. Автор отмечает, что на сегодняшний день Запад поставил на Украину по меньшей мере 390 буксируемых орудий и 440 самоходных артиллерийских установок.

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