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Запад переживает из-за "жестких" потерь ВСУ в артиллерии

10:58
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Уничтожено более 20% орудий

Украинская артиллерия, в том числе и переданная Киеву западными странами, активно уничтожается российскими военными. Особо чувствительны потери буксируемых орудий, ситуация с самоходными установками немного лучше.

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"Потери Украины очень жесткие. Из примерно 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые "официально" прибыли на Украину, более трети уже повреждены или уничтожены", — пишет Крейг Хупер в статье для Forbes.

Самоходная артиллерия также успешно уничтожается российскими войсками. Как отмечается в публикации, особенно страдают маломаневренные британские AHS Krab и американские M109 – потери составляют от 18 до 21%. Автор отмечает, что на сегодняшний день Запад поставил на Украину по меньшей мере 390 буксируемых орудий и 440 самоходных артиллерийских установок.

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