В России с коронавирусом госпитализировали 226 человек

Скончались 26 пациентов

За сутки в России госпитализировано 226 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 2379 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 2902 человека, скончались 26 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 243 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 63. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 189 человек, в Московской области – 28.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22900755 случаев заболевания, зарегистрировано 398736 летальных исходов.

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