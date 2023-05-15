Лондон передаст Киеву "сотни ЗРК" и ударные беспилотники

В ближайшие месяцы

Великобритания поставит Украине сотни дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и беспилотных авиационных систем.

Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Уточняется, что в пакет военной помощи входят ударные беспилотники большей дальности действия с радиусом более 200 километров.

Обещанное оружие "будет доставлено в ближайшие месяцы", отметили в Лондоне.

Кроме того, летом в Великобритании начнется обучение украинских пилотов. На данный момент Лондон ведет переговоры с другими странами над возможной отправкой истребителей F-16 на Украину.

15 мая, как ожидается, пройдут переговоры президента Украины Владимира Зеленского с британским премьер-министром Риши Сунаком. Ранее украинский лидер побывал с визитом в Париже, Берлине и Риме.

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