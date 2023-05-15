В "Ленкоме" рассказали о состоянии режиссера Панфилова

У народного артиста развилась пневмония

Состояние госпитализированного с инсультом режиссера и сценариста Глеба Панфилова осложнилось. У народного артиста развилась пневмония, сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"У него развилась пневмония, и врачи борются с этим заболеванием", - приводит слова Варшавера РИА Новости.

Директор "Ленкома" подчеркнул: несмотря на инсульт, Глеб Анатольевич разговаривает и на все реагирует. Панфилова госпитализировали в Москве 11 мая, режиссера доставили в институт Склифосовского. Народный артист РСФСР- режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса" и многих других.

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