Несколько сотен российских туристов застряли в аэропорту Антальи

Из российских аэропортов на турецкий курорт также вылетов нет

Технические проблемы в международном аэропорту Антальи стали причиной задержки рейсов в Россию. По данным "Пятого канала", в воздушной гавани турецкого курорта больше суток ожидают вылета сотни российских туристов.

В российских аэропортах такая же ситуация: отпускники не могут вовремя вылететь в Анталию. Телеканал приводит данные онлайн-табло - судя по этой информации, некоторые рейсы вылетят минимум с десятичасовым опозданием.

Из-за многочасового ожидания у путешественников сдают нервы, некоторым даже пришлось обращаться за помощью к медикам. Прокуратура уже взяла ситуацию на контроль: вместе с Росавиацией и представителями перевозчика они проверят, были ли предоставлены пассажирам вовремя еда, напитки и гостиница.

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