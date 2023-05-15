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Несколько сотен российских туристов застряли в аэропорту Антальи

11:57
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Из российских аэропортов на турецкий курорт также вылетов нет

Технические проблемы в международном аэропорту Антальи стали причиной задержки рейсов в Россию. По данным "Пятого канала", в воздушной гавани турецкого курорта больше суток ожидают вылета сотни российских туристов.

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В российских аэропортах такая же ситуация: отпускники не могут вовремя вылететь в Анталию. Телеканал приводит данные онлайн-табло - судя по этой информации, некоторые рейсы вылетят минимум с десятичасовым опозданием.

Из-за многочасового ожидания у путешественников сдают нервы, некоторым даже пришлось обращаться за помощью к медикам. Прокуратура уже взяла ситуацию на контроль: вместе с Росавиацией и представителями перевозчика они проверят, были ли предоставлены пассажирам вовремя еда, напитки и гостиница.

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